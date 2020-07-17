В Воронеже из-за сильного шума закрыли магазин

По двум торговым точкам ездили с проверкой специалисты Роспотребнадзора. Они выясняли, насколько справедливы жалобы жильцов домов, где они располагаются.

В магазине «BEER SNACK» по адресу: улица Брянская, 1 в Коминтерновском районе зафиксировали превышение нормального уровня звука от 4 до 15 дБ и днем и ночью в квартире, расположенной над торговой точкой. К тому же обнаружены нарушения санитарного законодательства по оборудованию и эксплуатации кондиционеров и вентиляции.

В итоге Советский районный суд принял решение приостановить работу магазина на 20 суток.

Нарушения по шуму обнаружили и в магазине «Продукты» по адресу: переулок Ольховый, 2в (Левобережный район). Там очень шумно работали холодильники. Так, что это могло привести к заболеваниям сердечно - сосудистой, нервной систем у жильцов квартиры над магазином. В итоге тот же Советский районный суд принял решение запретить использовать холодильники в этой торговой точке на 14 суток.

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