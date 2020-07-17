2020-07-17T08:57:21+03:00
Общество

В Воронеже популярный пляж закидали огромными кучами мусора

Кучи отходов попали на фото в Боровом
Юрий КОЗЛОВ
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Возле таких мусорных куч отдыхать как-то не тянет.Возле таких мусорных куч отдыхать как-то не тянет.Фото: Dmitriy Sinyagin.
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В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото захламленного пляжа в микрорайоне Боровое. У деревьев трудно не заметить огромные кучи мусора.

Фото вызвало гневные отклики, где люди недоумевают, почему нужно загаживать места, где можно хорошо отдохнуть. Отдельный вопрос у одного из пользователей вызвало то, что за проезд на стоянку на пляже берут деньги. За это вроде как обязуются следить за порядком на прилегающей территории.

Кстати, на днях санитарные врачи опубликовали список мест, где купаться не рекомендуют. В них попала и Усманка в районе пляжа в Боровом. Проверили и песок в этом месте, там ничего опасного для здоровья не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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