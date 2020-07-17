В Воронеже популярный пляж закидали огромными кучами мусора

17 Июль 2020 2020-07-17T08:57:21+03:00

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В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото захламленного пляжа в микрорайоне Боровое. У деревьев трудно не заметить огромные кучи мусора.

Фото вызвало гневные отклики, где люди недоумевают, почему нужно загаживать места, где можно хорошо отдохнуть. Отдельный вопрос у одного из пользователей вызвало то, что за проезд на стоянку на пляже берут деньги. За это вроде как обязуются следить за порядком на прилегающей территории.

Кстати, на днях санитарные врачи опубликовали список мест, где купаться не рекомендуют. В них попала и Усманка в районе пляжа в Боровом. Проверили и песок в этом месте, там ничего опасного для здоровья не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU