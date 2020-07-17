В Воронеже рекламу наклеили даже на военный памятник

17 Июль 2020 2020-07-17T08:35:15+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото нескольких мест в Левобережном районе, заполоненных рекламой. Судя по всему, «самопальной». И если к объявлениям на домах, столбах, остановках и даже на водосточных трубах закаленные воронежцы как-то уже привыкли, то к тому, что всякую ерунду стали клеить на военных памятниках – нет. На одной из улиц рекламную листовку прилепили на пушку времен Великой Отечественной.

В комментариях большинство пользователей сходится во мнении, что это вандализм, который влечет за собой уголовную ответственность. Надеемся, что правоохранители оценят по достоинству зарвавшихся коммерсантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU