2020-07-17T08:16:22+03:00
Происшествия

В двух райцентрах Воронежской области ночью сгорели дома

Пожары случились в Борисоглебске и Эртиле
Юрий КОЗЛОВ
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В четверг, 16 июля, в 23.23 в МЧС сообщили о пожаре в Эртиле на улице Красной.

- На место ЧП выехали восемь человек на двух машинах. Горел жилой дом 5х16 метров. Пожар потушили в 23.46. К тому времени пламя уничтожило крышу и потолок на площади 1 квадратный метр. Пострадавших на пожаре не было, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В тот же день загорелся дом в Борисоглебске на улице Южной.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 23.56. На место возгорания выехали 11 человек на четырех машинах. Пожар ликвидировали в 00.40. В двухэтажном доме 8х15 метров огонь уничтожил крышу, она рухнула, а также деревянную мансарду. Сильно поврежден пламенем первый этаж. По оперативной информации, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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