2020-07-16T21:34:22+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина пытался откупиться от обязательных работ

Вот только инспектор взятку не взяла
Олег ИВАНОВ
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Бутурлиновский районный суд признал виновным 31-летнего Хасана Шамурадова в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Мужчина предстоит заплатить штраф - 60 тысяч рублей.

По версии следствия, в мае 2020 года мужчина зашел в кабинет к начальнику филиала по Бутурлиновскому району УФСИН и предложил вознаграждение. Сотрудники инспекции взамен должны были не проверять его по месту жительства и освободить от обязательных работ. Ранее Касторинский районный суд Курской области приговорил мужчину к 260 часам обязательных работ за попытку хищения. Однако начальник инспекции от взятки отказалась.

- Через несколько дней Шамурадов вновь явился в уголовно-исполнительную инспекцию и передал руководителю 2 тысячи рублей, а также обещал передать позднее еще 13 тысяч. Начальник инспекции сообщила о совершенном преступлении в отдел собственной безопасности УФСИН России по Воронежской области, - комментируют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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