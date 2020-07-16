2020-07-16T20:36:24+03:00
Происшествия

После смертельного ДТП в Воронежской области на пьяного водителя возбудили уголовное дело

До суда его хотят отправить под стражу
Олег ИВАНОВ
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Место аварииМесто аварииФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по обстоятельствам ДТП, произошедшего накануне в Таловском районе, - сообщила 16 июля официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

15 июля примерно в 00.40 пьяный 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате ДТП скончался 47-летний пассажир.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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