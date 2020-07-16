2020-07-16T19:08:30+03:00
Происшествия

В Нововоронеже поймали мошенников, пугавших пенсионеров несуществующими ДТП

Преступники забирали последние средства у стариков, якобы чтобы «отмазать» их родственников, попавших в аварию
Олег ИВАНОВ
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Звонок на телефон: пугающий голос рассказывает, что близкий человек устроил ДТП и срочно нужны деньги. Хоть раз вы слышали об этой мошеннической схеме. Преступники чаще всего «разводят» так пенсионеров, ведь те отдадут последнее, чтобы спасти сына или дочь от неприятностей.

Вот такую парочку вымогателей на днях задержали в Нововоронеже: 29-летнюю ранее судимую за аналогичные преступления жительницу Челябинской области и ее 20-летнего сожителя.

На их счету как минимум два дела: одну пенсионерку они заставили отдать деньги лично, вторая перевела средства им на банковский счет. Так они «заработали» 195 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» - каждому из этой парочки грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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