За десять дней после открытия обхода Лосева по новой трассе в Воронежской области проехало 220 тысяч автомобилей

Соцсети ГК «Автодор»

В первое же воскресенье после открытия, то есть 5 июля, через оба пункта взимания платы проехало свыше 25 тысяч машин. А через неделю, 11 июля в субботу и 12 июля в воскресенье, их количество увеличилось до 31 и 29 тысяч соответственно.

До открытия обхода, по старому отрезку М-4 «Дон», который проходит по Лосево и Павловску, проезжало примерно 60–70 тысяч автомобилей в сутки. Теперь, ожидается, что больше половины от этого трафика уйдет на новый участок трассы.

- За десять дней после открытия по новому обходу Лосева и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области проехало почти 220 тысяч автомобилей, - отмечают в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Новость об открытии обхода Лосево и Павловска обрадовала не только воронежцев, но и сотни тысяч других россиян. Ведь благодаря новой дороге водителям, движущимся в сторону юга, теперь не придется стоять часами в многокилометровой пробке. Однако наши читатели, проехавшие 7 июля по трассе М-4 «Дон», сообщили в редакцию о новой проблеме.