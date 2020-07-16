В Воронеже отменили митрофановский крестный ход

16 Июль 2020 2020-07-16T18:37:28+03:00

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В этом году в Воронеже не будет традиционного крестного хода, посвященного обретению мощей святителя Митрофана. Шествие отменили из-за коронавируса. Решение об этом приняли сегодня, 16 июля, на епархиальном совете Воронежской епархии.

Напомним, крестный ход всегда стартовал 20 августа. Путь верующих начинался от Благовещенского кафедрального собора, где находятся мощи святого покровителя воронежской земли. Сразу после утреннего богослужения люди выходили с территории собора, добирались до храма Ксении Петербургской, где отдыхали, и шли дальше по территории Рамонского района до Липецкой области. Заканчивался ход 24 августа, в Задонском монастыре. Там находятся мощи святителя Тихона, и воронежские паломники прибывали в монастырь как раз на него праздник. Поэтому крестный ход так и называется - Митрофано-Тихоновский.

Как пояснили в Воронежской епархии, из-за эпидемиологической ситуации в этом году в честь святого будут совершаться только богослужения:

- Накануне и в день празднования обретения мощей святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, 19 и 20 августа, в храмах Воронежской епархии будут совершаться уставные богослужения с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Праздничное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе, у мощей святителя Митрофана возглавит митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, - пояснили в епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU