2020-07-16T16:51:14+03:00
Общество

Через Воронежскую область в Крымском направлении пройдет новый железнодорожный маршрут

Состав будет делать остановки сразу в нескольких городах региона
Олег ИВАНОВ
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Поезд будет курсировать раз в три дняПоезд будет курсировать раз в три дняФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Через Воронежскую область в Крымском направлении пройдет новый железнодорожный маршрут № 551/552 Вологда-Симферополь. Первый состав отбывает с полуострова Крым в направлении Вологды и делает останову на станциях Лиски и Поворино 21 июля.

Поезд будет курсировать раз в три дня, его маршрут проходит через Ярославль, Иваново, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино, Лиски, Ростов-на-Дону и некоторые другие города.

20 июля первый транзитный состав из Симферополя прибудет в Воронежскую область. На станции Россошь он остановится в 23.50, на станции Лиски – уже 21 июля в 01:37, в Таловую - в 03:19, в Новохоперск в 04:14, в Поворино – в 05:04.

Первый поезд в обратном направлении, в Симферополь, будет в Воронежской области 24 июля: он сделает остановку в Поворино в 12:16, в Новохоперск в 13:20, в Таловую – в 14:32, в Лиски 16:25, в Россошь - в 18:19, на станции Поворино в 12:16, Новохоперск - в 13:20, Таловая - в 14:32, на станции Лиски – в 16:25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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