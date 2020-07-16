16 Июль 2020 2020-07-16T16:51:14+03:00

Поезд будет курсировать раз в три дня Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

Через Воронежскую область в Крымском направлении пройдет новый железнодорожный маршрут № 551/552 Вологда-Симферополь. Первый состав отбывает с полуострова Крым в направлении Вологды и делает останову на станциях Лиски и Поворино 21 июля.

Поезд будет курсировать раз в три дня, его маршрут проходит через Ярославль, Иваново, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино, Лиски, Ростов-на-Дону и некоторые другие города.

20 июля первый транзитный состав из Симферополя прибудет в Воронежскую область. На станции Россошь он остановится в 23.50, на станции Лиски – уже 21 июля в 01:37, в Таловую - в 03:19, в Новохоперск в 04:14, в Поворино – в 05:04.

Первый поезд в обратном направлении, в Симферополь, будет в Воронежской области 24 июля: он сделает остановку в Поворино в 12:16, в Новохоперск в 13:20, в Таловую – в 14:32, в Лиски 16:25, в Россошь - в 18:19, на станции Поворино в 12:16, Новохоперск - в 13:20, Таловая - в 14:32, на станции Лиски – в 16:25.

ИСТОЧНИК KP.RU