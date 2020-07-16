2020-07-16T15:45:42+03:00
Общество

В Воронеже у моста на улице Ленина установили дорожные знаки

Они должны были быть скрыты от горожан пакетами, но «камуфляж» кто-то снял
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Знаки «Дорожные работы» на днях появились у моста на улице Ленина: часть из них оказалась скрыта за черными пакетами, а часть - обнажена. Соответственно у многих воронежцев появились вопросы: «Неужели виадук вскоре закроют на ремонт?». Для многих горожан это значило бы, что свой традиционный путь нужно перестраивать.

В пресс-службе мэрии «КП-Воронеж» пояснили, что знаки действительно установили в ходе подготовки к будущему ремонту моста. Однако прежде, чем работы начнутся, об этом обязательно предупредят горожан. К тому же уже не раз говорилось, что работы на улице Ленина начнутся только после открытия движения на путепроводе по улице 9 Января.

Все новые дорожные знаки должны были быть скрыты от горожан пакетами, но «камуфляж» кто-то снял.

Согласно последним озвученным планам, открыть движение по виадуку на 9 Января в Воронеже планируют в августе или начале сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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