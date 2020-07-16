В Воронеже в двух районах люди остались без тротуара

16 Июль 2020 2020-07-16T15:07:00+03:00

На перекрестке улиц Пешестрелецкой и Космонавтов тротуар делают уже вторую неделю. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Коммунальщики не торопятся его делать на улице Богдана Хмельницкого и на перекрестке Космонавтов и Пешестрелецкой

Изменить размер текста: A A

В двух местах Воронежа люди вынуждены ходить по песку, а не по тротуару. Особенно неудобно это делать мамам с колясками.

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили невеселую информацию о вялотекущем ремонте на перекрестке улиц Космонавтов и Пешестрелецкой. Там, по словам местных жителей, новый тротуар уже вторую неделю делает один рабочий. Вокруг все перекопано, и ходить крайне неудобно.

В управе Советского района дали такой комментарий по этому поводу:

- Работы на этом участке выполняет подрядная организаций ООО «АМ-Строй» в рамках муниципального контракта на ремонт тротуаров. Им, в частности, предусмотрено создание удобств для маломобильных граждан. На всем протяжении улицы Космонавтов ведется реконструкция и изменение высотных отметок на пандусах (спусках-подъемах) для инвалидов-колясочников, на остановках общественного транспорта и местах пересечения тротуара с проезжей частью магистральных улиц. В целях ускорения выполнения работ и недопущения создания неудобств жителям города подрядной организации рекомендовано увеличить количественный состав бригад. Сейчас работы ведутся в соответствии с графиком.

У дома № 44 на улице Богдана Хмельницкого тротуар разрушен уже несколько лет. По песку ходить не просто неудобно, но и опасно – под ним скрываются осколки от давно разрушенной плитки. Люди вынуждены огибать этот участок рядом с канализационным люком и дорогой.

В управе Железнодорожного района заявили, что асфальт у дома № 44 сделают, но еще очень не скоро – нормальный тротуар там появится к концу третьего квартала, то есть, к октябрю.

А у дома № 44 на улице Богдана Хмельницкого нормального асфальта не видели уже несколько лет.Фото: Мария Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU