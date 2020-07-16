Житель Воронежской области насобирал 3 кг конопли

16 Июль 2020 2020-07-16T15:27:39+03:00

За хранение наркотиков ему грозит до 10 лет заключения

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Жителя Россоши будут судить за хранение наркотиков в крупном размере.

Дома у 41-летнего мужчины, ранее судимого, обнаружили несколько мешков с сухой травой. Экспертиза показала, что это конопля. Общий вес изъятых наркотиков превысил 3,2 кг. Россошанец признался, что собрал растения на заброшенных участках на территории района, для личного употребления.

За хранение наркотиков ему грозит.до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU