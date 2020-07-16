2020-07-16T14:00:56+03:00
Общество

В Воронеже уже десять дней разыскивают 16-летнюю девушку

Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться Алина Беляева, позвоните по телефонам 8(995)333-13-13 или 112
Олег ИВАНОВ
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Есть информация только о том, что она ушла из дома №17 по улице Айвазовского. Это Левобережный район ВоронежаЕсть информация только о том, что она ушла из дома №17 по улице Айвазовского. Это Левобережный район Воронежа
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Волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» просят воронежцев помочь найти Алину Беляеву. Девушке всего 16 лет. Но уже больше недели ее родные не знают, где может находиться подросток. Алина пропала еще 6 июля и с тех пор на связь не выходила.

К сожалению, не известно не только, почему девушка могла не вернуться домой, но и как она была одета в день исчезновения. Есть информация только о том, что она ушла из дома №17 по улице Айвазовского. Это Левобережный район Воронежа.

Рост девушки 155-160 сантиметров, у нее худощавое телосложение и темные волосы ниже плеч.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться Алина Беляева, позвоните по телефонам 8(995)333-13-13 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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