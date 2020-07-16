Лаборатория «РВК-Воронеж»тщательно следит за составом подземных вод
Лаборатория качества воды «РВК-Воронеж» в течение года регулярно проводит мониторинг состояния главного жизненного ресурса на всех этапах водоподготовки
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В рамках программы производственного контроля специалисты исследуют исходную (подземную) воду в скважинах на территории водоподъёмных станций. Отборы проб производятся строго по плану таким образом, чтобы за год проанализировать все действующие скважины.
ИСТОЧНИК KP.RU