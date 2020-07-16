Воронежские туристско-рекреационные кластеры борются за победу во Всероссийском конкурсе

16 Июль 2020 2020-07-16T12:56:52+03:00

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Во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России, цель которого - выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма, участвуют два воронежских проекта. Это создание рекреационной зоны на территории Ботанического сада ВГУ имени Козо-Полянского и туристско-развлекательный кластер «Живая земля Придонья», он включает Воронежский биосферный заповедник, федеральный заказник «Воронежский», Кривоборье, парковую зону дворцового комплекс Ольденбургских» (Верхний и Нижний парк)», озеро Погоново, Костенки-Борщево, меловые склоны у села Коротояк, «Коротоякские акваорешники», участок реки Потудань, Дивногорь», урочища «Белогорье», «Басовские кручи», «Кувшин», меловой бор у села Нижний Карабут, урочище «Ореховое», геологический разрез в устье реки Богучарка, Белая Горка.

Подали заявки на конкурс 115 команд из почти 70 регионов России. За воронежские проекты можно проголосовать на сайте https://priroda.life в разделе «География». Голосование завершится 23 июля, результаты объявят 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU