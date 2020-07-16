В воронежском аэропорту надеются на возобновление рейсов в Турцию с августа

16 Июль 2020 2020-07-16T12:20:42+03:00

Если дадут "добро" на перелеты в Турцию, уже с 1 августа можно будет улететь в Анталию четырьмя рейсами. Фото: со страницы воронежского аэропорта в Фейсбуке.

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15 июля появились ряд сообщений о том, что в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции заявили о том, что полеты из России в эту страну и обратно возобновляются. В то же время в нашей стране эту информацию опровергли. Российская сторона заявила, что пока по этому вопросу идут переговоры.

- Чартерная программа у нас не отменяется, просто с каждым днем, когда продлеваются ограничения, рейсы отпадают. Впрочем, есть надежда, что «добро» на перелеты дадут по крайней мере к началу августа, - сообщили в пресс-службе Воронежского аэропорта.

Кстати, на 1 августа из Воронежа запланировано сразу четыре авиарейсы из Анталию в Воронеж: компаний «Северный ветер» (время полета 10.00 – 13.00), «Ред Вингс» (11.30 – 14.30), «Роял Флайт» (13.00 – 15.55) и «Ямал» (14.30 – 17.30).

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова ранее заявляла, что в первую очередь будут возобновлять авиаперелеты в те страны, заболеваемость коронавирусом в которых составляет не более 40 человек на 100 тыс. населения за последние две недели. Причем суточный прирост заражения не должен превышать 1%.

В Турции, по официальным данным, за последние сутки от коронавируса никто не умер, новых случаев этой болезни тоже не было – так что критерии вроде бы соблюдены. В этой стране сейчас заражены 12788 человек, из них 1206 находятся в критическом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU