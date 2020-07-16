За сутки аферисты выманили у 11 воронежцев более миллиона рублей

16 Июль 2020 2020-07-16T11:31:18+03:00

Четыре мошенничества совершены под предлогом несанкционированного доступа к карте, пять - под предлогом оказания услуг или продажи товаров, два - под предлогом дополнительного заработка в интернете

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За 15 июля жертвами мошенников стали 11 жителей Воронежской области. В общей сложности они потеряли более миллиона рублей.

49-летняя женщина потеряла 330 тысяч рублей. Ей на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил о несанкционированном доступе мошенников к ее банковской карте. Чтобы сохранить денежные средства, он попросил женщину перевести средства на более безопасный счет. Следуя инструкциям мошенника, растерявшаяся женщина перевела все имеющиеся накопления на восемь абонентских номеров.

Будьте бдительны при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с предложениями о переводе денег либо оказании услуг, при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU