Руководитель воронежского управления Следственного комитета проведет выездной прием в Лисках

16 Июль 2020 2020-07-16T11:07:51+03:00

Изменить размер текста: A A

29 июля руководитель регионального следственного управления Следственного комитета Кирилл Левит проведет выездной прием граждан в Лисках. Начнется он с 11 часов. Место приема: следственный отдел по городу Лиски (улица Чехова, дом № 55). На нем можно задать вопросы как по доследственным проверкам, так и по уголовным делам, относящимся к компетенции регионального СК. Также можно пожаловаться на неправомерные действия сотрудников Следственного комитета. На приеме при себе необходимо иметь паспорт, а в случае обращения от имени третьих лиц - документ, удостоверяющий ваше право представлять их интересы.

Записаться на прием можно уже сейчас в аппарате следственного управления по Воронежской области по тел. 8(473) 269-81-21 и в следственном отделе по городу Лиски: 8 (47391) 4-63-50. Звонить по этим телефонам нужно в рабочее время: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. Кроме перерыва: с 13.00 до 13.45.

ИСТОЧНИК KP.RU