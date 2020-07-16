Воронежский Котенок с улицы Лизюкова украсил Котокарту России
На ней отметили три десятка пунктов с кото-достопримечатльностями
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Неофициальный символ Воронежа Котенок с улицы Лизюкова попал на Котокарту России. Необычный объект создали этноблогеры Марий Эл.
На карте отметили три десятка кото-достопримечательностей по всей стране. Кроме скульптуры воронежского мультгероя, известного на всю страну, здесь зафиксированы Йошкин кот (скульптура в столице Марий Эл), коты-хранители «Эрмитажа», изваяние Черной кошки в Калининграде, памятник корабельному коту во Владивостоке, гора Кошка в Крыму, музей кошек «Мурариум» в Зеленограде и другие достопримечательности.
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ИСТОЧНИК KP.RU