Воронежский Котенок с улицы Лизюкова украсил Котокарту России

16 Июль 2020 2020-07-16T10:50:38+03:00

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Неофициальный символ Воронежа Котенок с улицы Лизюкова попал на Котокарту России. Необычный объект создали этноблогеры Марий Эл.

На карте отметили три десятка кото-достопримечательностей по всей стране. Кроме скульптуры воронежского мультгероя, известного на всю страну, здесь зафиксированы Йошкин кот (скульптура в столице Марий Эл), коты-хранители «Эрмитажа», изваяние Черной кошки в Калининграде, памятник корабельному коту во Владивостоке, гора Кошка в Крыму, музей кошек «Мурариум» в Зеленограде и другие достопримечательности.

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ИСТОЧНИК KP.RU