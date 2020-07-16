2020-07-16T10:50:38+03:00
Туризм

Воронежский Котенок с улицы Лизюкова украсил Котокарту России

На ней отметили три десятка пунктов с кото-достопримечатльностями
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Неофициальный символ Воронежа Котенок с улицы Лизюкова попал на Котокарту России. Необычный объект создали этноблогеры Марий Эл.

На карте отметили три десятка кото-достопримечательностей по всей стране. Кроме скульптуры воронежского мультгероя, известного на всю страну, здесь зафиксированы Йошкин кот (скульптура в столице Марий Эл), коты-хранители «Эрмитажа», изваяние Черной кошки в Калининграде, памятник корабельному коту во Владивостоке, гора Кошка в Крыму, музей кошек «Мурариум» в Зеленограде и другие достопримечательности.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четырех районах Воронежской области намечается чрезвычайная пожарная опасность
В Воронеже уже десять дней разыскивают 16-летнюю девушку
В Воронежской области создадут заказник «Ясиновский яр»
Андрея Братякина утвердили в должности гендиректора «Воронежпассажиртранса»
Лаборатория «РВК-Воронеж»тщательно следит за составом подземных вод
Вход в Воронежский зоопарк к вольерам в уличной части стал платным
Воронежцев приглашают на чай из самовара
Воронежские туристско-рекреационные кластеры борются за победу во Всероссийском конкурсе
В воронежском аэропорту надеются на возобновление рейсов в Турцию с августа
Жителям воронежского микрорайона Шилово в субботу на весь день отключат воду
За сутки аферисты выманили у 11 воронежцев более миллиона рублей
Руководитель воронежского управления Следственного комитета проведет выездной прием в Лисках
Воронежский Котенок с улицы Лизюкова украсил Котокарту России
В Воронеже девушка из Семилук угнала «Ладу»
Назад в 90-е: в Воронежской области рэкетиры вымогали у мужчины машину и деньги
Коронавирус в Воронеже: к 16 июля еще один человек умер и 112 заразились
Под Воронежем пьяный водитель ВАЗ-21124 устроил аварию с еще двумя легковушками и грузовиком
В Сбербанке открыто около 50 тысяч счетов эскроу
Литературный музей показывает воронежцам 16 видеопрограмм про музей-квартиру Марии Мордасовой
В Воронежской области 14 выпускников сдали ЕГЭ по литературе, информатике и географии на 100 баллов
Стало известно, где в Воронежской области чаще всего заражаются коронавирусом
В Воронеже стали известны подробности гибели малышки, выпавшей из окна девятого этажа
В Воронеже на детской площадке пьяный мужчина резанул ножом собачку пенсионерки
В Воронежской области могут ослабить ограничения по коронавирусу
В Воронеже случилось сразу два фекальных потопа
В Воронежской области директор сельхозпредприятия похитил из казны 5 миллионов рублей
Воронежские абоненты Tele2 возвращаются в центр города
В Воронеже разрыв отношений с девушкой мужчина отметил поджогом ее квартиры