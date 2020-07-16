2020-07-16T11:08:31+03:00
Происшествия

В Воронеже девушка из Семилук угнала «Ладу»

А два ее земляка 15 и 17 лет лишили «копейки» жителя райцентра
Юрий КОЗЛОВ
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Два угона с участием жителей Семилук случились 15 июля.

В Северном микрорайоне Воронежа на улице Владимира Невского припаркованная «Лада-Веста» «упорхнула» около двух часов ночи. Полицейские быстро нашли угонщицу. На «Ладу» позарилась девушка – 26-летняя жительница Семилук.

Совсем уж юные угонщики орудовали в Семилуках. Объект, на который положили глаз парни 15 и 17 лет, был весьма скромен – «копейка». Неясно, что с ней можно было сделать – перед подругами шикануть не получится, скорее, машина пошла бы на запчасти. Как бы то ни было, планы юных угонщиков быстро сорвали полицейские. Теперь они «заработали» себе уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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