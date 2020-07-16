Назад в 90-е: в Воронежской области рэкетиры вымогали у мужчины машину и деньги

16 Июль 2020 2020-07-16T10:33:15+03:00

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В полиции сообщили о преступлении, которое как бы возвращает нас в 90-е годы прошлого века. Все по классике: в Терновском районе рэкетиры 29 и 30 лет «наехали» на 57-летнего местного жителя. У мужчины требовали отдать им за покровительство ВАЗ-21120 и 1000 рублей.

Жертва «наезда» районных вымогателей оказалась не такой уж безобидной. Мужчина сообщил куда следует, и рэкетиров «повязали» местные участковые. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU