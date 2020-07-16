2020-07-16T10:19:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже: к 16 июля еще один человек умер и 112 заразились

Выздоровели за сутки 454 пациента
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Утром 16 июля оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеванию. За сутки ковид диагностировали еще у 112 жителей региона. Всего в Воронежской области заболевших коронавирусом 9743 человека.

Вылечили еще 454 пациентов. С начала наблюдений болезнь победили 8688 человек.

К сожалению, зафиксировали еще один летальный исход, всего с начала пандемии от осложнений коронавируса в Воронежской области умерли 84 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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