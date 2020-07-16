Под Воронежем пьяный водитель ВАЗ-21124 устроил аварию с еще двумя легковушками и грузовиком

16 Июль 2020 2020-07-16T09:59:40+03:00

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За 15 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 101 ДТП, восемь человек получили травмы в авариях, один погиб.

Около 22.00 в Аннинском районе произошла авария с участием четырех машин. На 326-м километре автодороги «Курск - Борисоглебск» ВАЗ-21124, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21099, после удара его отбросило на «Ладу Приору». "Ладу" отбросило в припаркованный на обочине грузовик DAF XF 105/460 с полуприцепом.

Водителей обоих ВАЗ, а также двух 30-летних пассажирок "девяносто девятой" с травмами доставили в больницу.

По предварительным данным полиции, 34-летний водитель ВАЗ-21124 был пьян.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аарии.

ИСТОЧНИК KP.RU