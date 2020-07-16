2020-07-16T09:06:37+03:00
Общество

В Сбербанке открыто около 50 тысяч счетов эскроу

Одними из наиболее активных в этом направлении были жители Воронежской области
Олег ИВАНОВ
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В настоящее время в России строится почти 100 млн кв. м. жилья, более трети из которого - проекты по новой схеме финансирования с использованием счетов эскроу. В Сбербанке к 1 июля 2020 года проекты с эскроу составляют около 60% кредитного портфеля девелоперов жилья.

- В первом полугодии нам поступило на 17% меньше заявок на проектное финансирование с эскроу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом одобренных заявок почти на 30% больше, - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Во втором квартале 2020 года было одобрено в 1,5 раза больше заявок на проектное финансирование с эскроу по сравнению с первым кварталом этого года. Это говорит о том, что застройщики сохранили активность и продолжают реализовывать свои проекты.

По словам Анатолия Попова, за первое полугодие 2020 года Сбербанк одобрил 369 заявок проектного финансирования с эскроу по всей стране. Их общая сумма - более полутриллиона рублей. Открыто около 50 тысяч счетов эскроу на сумму около 150 млрд руб.

Что касается Черноземья, то здесь сегодня строится почти 3 млн кв. м жилья. И также более трети с использованием новой схемы финансирования. В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк проекты с эскроу составляют около 56% кредитного портфеля девелоперов жилья. Во втором квартале 2020 года было заключено кредитных договоров на проектное финансирование с эскроу с общим лимитом в 1,6 раза больше, чем в первом квартале. А за первое полугодие 2020-го одобрено 17 заявок проектного финансирования с эскроу на сумму более 6 млрд рублей.

По итогам шести месяцев 2020 года клиентами ЦЧБ ПАО Сбербанк открыто 1969 счетов эскроу на сумму почти 4,5 млрд рублей. Наиболее активными в этом направлении были жители Воронежской и Орловской областей, где количество таких счетов составило соответственно 864 и 427.

Напомним, что первый дом с использованием счетов эскроу при участии Центрально-Черноземного банка был сдан в эксплуатацию в Воронеже 28 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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