2020-07-16T08:28:30+03:00
Звезды

Литературный музей показывает воронежцам 16 видеопрограмм про музей-квартиру Марии Мордасовой

Посмотреть их можно на Ю-тьюб канале
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Литературный музей на самоизоляции по коронавирусу подготовил серию видеопрограмм о квартире Марии Мордасовой. На Ю-тьюб канале музея можно увидеть 16 фильмов.

В программе «Секреты русских застольных песен» расскажут о популярных современных авторских песнях, которые считаются народными и действительно иногда становятся таковыми, изменяя содержание и звучание. История песен «Степь да степь кругом», «Ой, мороз, мороз» связана с Воронежем. Программа проиллюстрирована видеозаписями выступлений Людмилы Зыкиной, Воронежского русского народного хора, Марии Мордасовой и других исполнителей.

Программа «Песенная Россия» приурочена к празднованию Дня России. Это рассказ о трех певицах, посвятивших жизнь русской народной песне, – Ольге Воронец, Людмиле Зыкиной, Лидии Руслановой. Проект проиллюстрирован видеозаписями их выступлений. Каждое из этих имен вписано в историю музея-квартиры Мордасовой и отдельных ее экспонатов.

Программа «Гостеприимный дом Марии Мордасовой» посвящена 15-летию музея-квартиры Мордасовой от деятелей культуры, артистов, художников: представителей администрации Воронежской и Тамбовской области, художественного руководителя Воронежского государственного русского народного хора народного артиста России Вячеслава Помельникова, руководителя музея «Русская песня» имени Пятницкого Риммы Харахурсах, руководителей ансамблей, сотрудничающих с музеем и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Воронеже: к 16 июля еще один человек умер и 112 заразились
Под Воронежем пьяный водитель ВАЗ-21124 устроил аварию с еще двумя легковушками и грузовиком
В Сбербанке открыто около 50 тысяч счетов эскроу
Литературный музей показывает воронежцам 16 видеопрограмм про музей-квартиру Марии Мордасовой
В Воронежской области 14 выпускников сдали ЕГЭ по литературе, информатике и географии на 100 баллов
Стало известно, где в Воронежской области чаще всего заражаются коронавирусом
В Воронеже стали известны подробности гибели малышки, выпавшей из окна девятого этажа
В Воронеже на детской площадке пьяный мужчина резанул ножом собачку пенсионерки
В Воронежской области могут ослабить ограничения по коронавирусу
В Воронеже случилось сразу два фекальных потопа
В Воронежской области директор сельхозпредприятия похитил из казны 5 миллионов рублей
Воронежские абоненты Tele2 возвращаются в центр города
В Воронеже разрыв отношений с девушкой мужчина отметил поджогом ее квартиры