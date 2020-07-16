Литературный музей показывает воронежцам 16 видеопрограмм про музей-квартиру Марии Мордасовой

16 Июль 2020 2020-07-16T08:28:30+03:00

Посмотреть их можно на Ю-тьюб канале

Изменить размер текста: A A

Литературный музей на самоизоляции по коронавирусу подготовил серию видеопрограмм о квартире Марии Мордасовой. На Ю-тьюб канале музея можно увидеть 16 фильмов.

В программе «Секреты русских застольных песен» расскажут о популярных современных авторских песнях, которые считаются народными и действительно иногда становятся таковыми, изменяя содержание и звучание. История песен «Степь да степь кругом», «Ой, мороз, мороз» связана с Воронежем. Программа проиллюстрирована видеозаписями выступлений Людмилы Зыкиной, Воронежского русского народного хора, Марии Мордасовой и других исполнителей.

Программа «Песенная Россия» приурочена к празднованию Дня России. Это рассказ о трех певицах, посвятивших жизнь русской народной песне, – Ольге Воронец, Людмиле Зыкиной, Лидии Руслановой. Проект проиллюстрирован видеозаписями их выступлений. Каждое из этих имен вписано в историю музея-квартиры Мордасовой и отдельных ее экспонатов.

Программа «Гостеприимный дом Марии Мордасовой» посвящена 15-летию музея-квартиры Мордасовой от деятелей культуры, артистов, художников: представителей администрации Воронежской и Тамбовской области, художественного руководителя Воронежского государственного русского народного хора народного артиста России Вячеслава Помельникова, руководителя музея «Русская песня» имени Пятницкого Риммы Харахурсах, руководителей ансамблей, сотрудничающих с музеем и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU