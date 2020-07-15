В Воронежской области 14 выпускников сдали ЕГЭ по литературе, информатике и географии на 100 баллов
Региональный департамент образования, науки и молодежной политики рассказал, о предварительных результатах ЕГЭ по некоторым предметам. Так, литературу, информатику и географию 14 школьников Воронежской области сдали на 100 баллов.
11 выпускников сдали на высшую оценку литературу, двое - информатику и один - экзамен по географии. Всего эти три дисциплины выбрали 2 244 школьника. Проверить свои знания в художественных произведениях решили 649 ребят (планировали 756 человек), информатику - 1202 выпускника (заявлялись 1407), географию - 393 одиннадцатиклассника (заявление подавали 508 обучающихся).
Как отметили в департаменте, итоги экзаменов показывают, что переход на дистанционное обучение весной не снизил уровень подготовки выпускников.
ИСТОЧНИК KP.RU