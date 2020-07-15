В Воронежской области 14 выпускников сдали ЕГЭ по литературе, информатике и географии на 100 баллов

15 Июль 2020 2020-07-15T21:53:10+03:00

Всего эти три дисциплины выбрали 2 244 школьника

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Региональный департамент образования, науки и молодежной политики рассказал, о предварительных результатах ЕГЭ по некоторым предметам. Так, литературу, информатику и географию 14 школьников Воронежской области сдали на 100 баллов.

11 выпускников сдали на высшую оценку литературу, двое - информатику и один - экзамен по географии. Всего эти три дисциплины выбрали 2 244 школьника. Проверить свои знания в художественных произведениях решили 649 ребят (планировали 756 человек), информатику - 1202 выпускника (заявлялись 1407), географию - 393 одиннадцатиклассника (заявление подавали 508 обучающихся).

Как отметили в департаменте, итоги экзаменов показывают, что переход на дистанционное обучение весной не снизил уровень подготовки выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU