2020-07-15T20:40:08+03:00
Общество

Стало известно, где в Воронежской области чаще всего заражаются коронавирусом

Об этом рассказал главный санитарный врач региона Игорь Механтьев
Юрий КОЗЛОВ
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Игорь Механтьев привел обнадеживающие статистические данные, но призвал не расслабляться.Игорь Механтьев привел обнадеживающие статистические данные, но призвал не расслабляться.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом об эпидемиологической обстановке в нашей области рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.

В частности, он сообщил, что коэффициент распространения инфекции в последние дни удерживается на уровне 0,9% при норме 0,8%. Свободный коечный фонд сейчас 47 процентов. Норма по этому показателю 50%. И, наконец, по-прежнему не снижаются ударные темпы тестирования – 141,5 на 100 тысяч населения.

Игорь Механтьев также привел данные по заболевшим коронавирусом. Он сообщил, что среди них преобладает работающее население – 56%. Больше всего– 31,9% – подхватили заразу в офисах, аптеках, ЧОПах, на госслужбе, то есть там, где учреждения вовсе не закрывали. Далее следуют предприятия промышленности и сельского хозяйства – 22,5%, здравоохранение – 21%, торговля и общепит – 8,8%, образование – 7,9%, ЖКХ и транспорт – 6%. Главный санитарный врач напомнил о необходимости усиления контроля руководителей организаций за выполнением противоэпидемических мероприятий. Губернатор дал соответствующее указание.

Игорь Механтьев заявил об отмене 14-дневной самоизоляция для людей, прибывающих регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление авиасообщения. Но это не распространяется на тех, кого вывозят экстренными рейсами.

Главный врач заявил,что с 15 июля запланировано постепенное открытие 450 детских оздоровительных учреждений. Это 23 загородных лагеря, детский санаторий, две базы отдыха и 424 пришкольных лагеря. Выданы заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства семи загородным стационарным учреждениям в Воронеже, МАО ЦДО Перемена, спортшколе олимпийского резерва №18 и шести пришкольным лагерям Рамонского района.

Напомним, в детских лагерях установлены рециркуляторы воздуха, будут ежедневно измерять температуры, а также по мере надобности проводить тесты на коронавирус. Смены сделают двухнедельными. Персонал лагеря заселится на 14 дней безвыездно. Заполнены лагеря будут только наполовину. На смену массовым общелагерным мероприятиям придут отрядные. Родительские дни отменят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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