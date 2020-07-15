2020-07-15T20:04:27+03:00
Происшествия

В Воронеже стали известны подробности гибели малышки, выпавшей из окна девятого этажа

Об обстоятельствах трагедии рассказали в прокуратуре
Юрий КОЗЛОВ
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Стали известные некоторые подробности жуткого несчастного случая, который произошел 13 июля на переулке Автогенный Коминтерновского района. Напомним, около 15 часов девочка, которой был год и четыре месяца, выпала из открытого окна девятого этажа и погибла.

В прокуратуре Воронежа уточнили, что на окне была москитная сетка. Но как это, к сожалению, неоднократно подтверждалось на практике, она не выдерживает вес даже маленького тельца. И самое страшное – родители, похоже, всего на какое-то мгновение оставили малышку без присмотра. В момент, когда она упала, и мать, и отец были в соседней комнате.

Сотрудники надзорного ведомства напоминают: не оставляйте маленьких детей без присмотра в комнате, где открыты окна. А лучше поставить на них фиксирующие устройства, чтобы малыши даже теоретически не могли из них выпасть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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