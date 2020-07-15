В Воронеже стали известны подробности гибели малышки, выпавшей из окна девятого этажа
Стали известные некоторые подробности жуткого несчастного случая, который произошел 13 июля на переулке Автогенный Коминтерновского района. Напомним, около 15 часов девочка, которой был год и четыре месяца, выпала из открытого окна девятого этажа и погибла.
В прокуратуре Воронежа уточнили, что на окне была москитная сетка. Но как это, к сожалению, неоднократно подтверждалось на практике, она не выдерживает вес даже маленького тельца. И самое страшное – родители, похоже, всего на какое-то мгновение оставили малышку без присмотра. В момент, когда она упала, и мать, и отец были в соседней комнате.
Сотрудники надзорного ведомства напоминают: не оставляйте маленьких детей без присмотра в комнате, где открыты окна. А лучше поставить на них фиксирующие устройства, чтобы малыши даже теоретически не могли из них выпасть.
ИСТОЧНИК KP.RU