В Воронеже на детской площадке пьяный мужчина резанул ножом собачку пенсионерки
Стало известно о диком случае, который произошел на детской площадке у дома № 1а на улице Остужева 7 июля. На ней гуляли не только ребятишки, но и 45-летний пьяный мужчина и пенсионерка со своей маленькой собачкой.
Животному выпивший человек не понравился. Собачка отчаянно залаяла. Мужчина стал возмущаться. Та не унималась. Тогда облаянный выпивоха подошел к пенсионерке вплотную и махнул рукой. Женщина сначала не поняла, в чем дело, пока прохожие не сказали, что у нее руки в крови. Оказалось, что собаку, похоже, не вполне адекватный субъект ударил ножом. К счастью, домашний любимец выжил. Пенсионерка обратилась в полицию.
- Сейчас выясняют, насколько тяжелые травмы нанесены животному, от этого зависит, какое наказание может грозить мужчине. По факту ЧП проходит проверка, - сообщили в региональном ГУ МВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU