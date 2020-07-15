В Воронеже на детской площадке пьяный мужчина резанул ножом собачку пенсионерки

15 Июль 2020 2020-07-15T19:32:23+03:00

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Стало известно о диком случае, который произошел на детской площадке у дома № 1а на улице Остужева 7 июля. На ней гуляли не только ребятишки, но и 45-летний пьяный мужчина и пенсионерка со своей маленькой собачкой.

Животному выпивший человек не понравился. Собачка отчаянно залаяла. Мужчина стал возмущаться. Та не унималась. Тогда облаянный выпивоха подошел к пенсионерке вплотную и махнул рукой. Женщина сначала не поняла, в чем дело, пока прохожие не сказали, что у нее руки в крови. Оказалось, что собаку, похоже, не вполне адекватный субъект ударил ножом. К счастью, домашний любимец выжил. Пенсионерка обратилась в полицию.

- Сейчас выясняют, насколько тяжелые травмы нанесены животному, от этого зависит, какое наказание может грозить мужчине. По факту ЧП проходит проверка, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU