В Воронежской области могут ослабить ограничения по коронавирусу
На заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом огласили положительную статистику. Помимо того, что с 9 по 15 июля каждый день становится меньше новых случаев заражения (напомним, 9-го - 131 человек и 7 смертей, 15-го - 115 и ни одного умершего) за последнюю неделю еще и на 15 процентов снизилось число заболеваний пневмонией.
- Может быть, нам стоить принять некоторые шаги по снижению ограничительных мер, – туманно пообещал губернатор Александр Гусев.
В то же время глава области заявил, что нужно усилить контроль за соблюдением мер против эпидемии на тех объектах, которые начали работать.
ИСТОЧНИК KP.RU