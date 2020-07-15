В Воронежской области могут ослабить ограничения по коронавирусу

15 Июль 2020 2020-07-15T18:59:15+03:00

В то же время губернатор призвал усилить контроль на тех объектах, которые уже работают

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На заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом огласили положительную статистику. Помимо того, что с 9 по 15 июля каждый день становится меньше новых случаев заражения (напомним, 9-го - 131 человек и 7 смертей, 15-го - 115 и ни одного умершего) за последнюю неделю еще и на 15 процентов снизилось число заболеваний пневмонией.

- Может быть, нам стоить принять некоторые шаги по снижению ограничительных мер, – туманно пообещал губернатор Александр Гусев.

В то же время глава области заявил, что нужно усилить контроль за соблюдением мер против эпидемии на тех объектах, которые начали работать.

ИСТОЧНИК KP.RU