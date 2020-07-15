2020-07-15T19:03:52+03:00
Происшествия

В Воронеже случилось сразу два фекальных потопа

Один произошел на улице Карла Маркса, другой – в доме № 110 на улице 9 Января
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Городские коммунальные сети частенько дают сбой.Городские коммунальные сети частенько дают сбой.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Сразу в двух местах Воронежа 15 июля впору было затыкать нос.

Первое – возле дворца спорта «Юбилейный». Там натекло немало луж, запах соответствующий. На место ЧП выезжали сотрудники «РВК-Воронеж». Выяснили, что там нет их сетей. А в таком случае они могут работать только по заявке городской администрации. В итоге она последовала, но ликвидировать аварию начнут только в четверг, 16 июля.

Второе – гораздо более серьезное для жителей дома № 110 на улице 9 Января. Там в последний месяц каждые два-три дня затапливается фекалиями подвал. Проблемы возникли тоже на бесхозном участке, сильно забитом бытовыми отходами.

- Стоки и мусор, который попадает в систему из квартир домов, так сильно спрессованы, что бесхозяйный участок уличной сети прочно забит, - рассказал директор УК «Мастер» Александр Макашов. - Каждые несколько дней мы подаем заявки в управу, там вызывают «РВК-Воронеж» для того, чтобы они прочистили колодец и уличные канализационные сети. После этих работ стоки медленно уходили, но через три дня ситуация повторялась. Мы даже не успевали полностью вычистить жижу из подвала. 15 июля сотрудники «РВК-Воронеж» обещали прислать на 9 января спецтехнику и провести гидравлическую промывку всей дворовой канализации. Вода под давлением пробьет не только спресованные отходы, забивающие уличный колодец, но и трассу, которая идет от колодцев в коллектор. Только так и можно закончить фекальное бедствие в доме № 110.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области 14 выпускников сдали ЕГЭ по литературе, информатике и географии на 100 баллов
Стало известно, где в Воронежской области чаще всего заражаются коронавирусом
В Воронеже стали известны подробности гибели малышки, выпавшей из окна девятого этажа
В Воронеже на детской площадке пьяный мужчина резанул ножом собачку пенсионерки
В Воронежской области могут ослабить ограничения по коронавирусу
В Воронеже случилось сразу два фекальных потопа
В Воронежской области директор сельхозпредприятия похитил из казны 5 миллионов рублей
Воронежские абоненты Tele2 возвращаются в центр города
В Воронеже разрыв отношений с девушкой мужчина отметил поджогом ее квартиры
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке
Стоит ли поторопиться с покупкой квартиры или подождать
В Воронеже женщина отдала на лечение «дальней родственницы» 100 тысяч рублей
В Воронеже открылся еще один пункт ГИБДД, где можно оформить ДТП
Воронежцы пожаловались на заросли в «Роще сердца»
В центре Воронежа столкнулись машины одной и той же службы доставки еды
В Воронеже три сотрудника соцзащиты, оформлявших коммунальные субсидии своим знакомым, лишились работы
В Воронеже за попытку мошенничества будут судить и.о. начальника следствия транспортной полиции
На одной из главных улиц Воронежа забил «гейзер»
Больше ста пациентов с коронавирусом прошли курсы лечение барокамерой
В Воронеже сократили места для пациентов с коронавирусом еще в трех медучреждениях
На модернизацию уличного освещения в районах Воронежской области направили дополнительно 46,7 млн руб
В Воронеже ветер свалил деревья во дворе школы и на детском пляже
Воронежский ресторан могут наказать за слова «самые-самые» в рекламе
В Воронеже наказали водителя, протаранившего две машины и сбежавшего с места ДТП
В Воронежской области пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб его пассажир
Воронежцы жалуются, что с контейнерных площадок перестали вывозить пластик
Под Воронежем вор рыл землянки, чтобы прятать вещи, украденные с дач
В Воронеже топ-менеджеру одного из банков продлили срок ареста
Инспекторы ГИБДД помогли воронежскому водителю быстро отвезти ребенка в больницу