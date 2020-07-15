В Воронеже случилось сразу два фекальных потопа

15 Июль 2020 2020-07-15T19:03:52+03:00

Один произошел на улице Карла Маркса, другой – в доме № 110 на улице 9 Января

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Сразу в двух местах Воронежа 15 июля впору было затыкать нос.

Первое – возле дворца спорта «Юбилейный». Там натекло немало луж, запах соответствующий. На место ЧП выезжали сотрудники «РВК-Воронеж». Выяснили, что там нет их сетей. А в таком случае они могут работать только по заявке городской администрации. В итоге она последовала, но ликвидировать аварию начнут только в четверг, 16 июля.

Второе – гораздо более серьезное для жителей дома № 110 на улице 9 Января. Там в последний месяц каждые два-три дня затапливается фекалиями подвал. Проблемы возникли тоже на бесхозном участке, сильно забитом бытовыми отходами.

- Стоки и мусор, который попадает в систему из квартир домов, так сильно спрессованы, что бесхозяйный участок уличной сети прочно забит, - рассказал директор УК «Мастер» Александр Макашов. - Каждые несколько дней мы подаем заявки в управу, там вызывают «РВК-Воронеж» для того, чтобы они прочистили колодец и уличные канализационные сети. После этих работ стоки медленно уходили, но через три дня ситуация повторялась. Мы даже не успевали полностью вычистить жижу из подвала. 15 июля сотрудники «РВК-Воронеж» обещали прислать на 9 января спецтехнику и провести гидравлическую промывку всей дворовой канализации. Вода под давлением пробьет не только спресованные отходы, забивающие уличный колодец, но и трассу, которая идет от колодцев в коллектор. Только так и можно закончить фекальное бедствие в доме № 110.

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ИСТОЧНИК KP.RU