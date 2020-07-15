В Воронежской области директор сельхозпредприятия похитил из казны 5 миллионов рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T17:51:54+03:00

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15 июля в Бобровском районном суде вынесли приговор 37-летнему директору и соучредителю ООО «РУСАПЛ».

В ходе следствия установили, что в декабре 2018 года этот предприниматель предоставил в региональный департамент аграрной политики документы, позволяющие рассчитывать на субсидию в 5 миллионов рублей. В них якобы подтверждались затраты на посадку и уход за плодовыми и ягодными кустарниками. Документы оказались фиктивными. Тем не менее сотрудники департамента посчитали их подлинными и перечислили на счет предприятия субсидию. Эти деньги были похищены.

- Директора признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали 3,5 миллиона в счет возмещения ущерба (1,5 он уже отдал ранее), - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU