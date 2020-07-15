Воронежские абоненты Tele2 возвращаются в центр города

15 Июль 2020 2020-07-15T17:42:31+03:00

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В конце июня выросла нагрузка на базовые станции в центре города, а также в местах расположения торговых центров и в районе Адмиралтейской набережной. При этом после значительного всплеска стабилизируется потребление трафика в спальных районах.

В связи с постепенным снятием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, Tele2 зафиксировала перераспределение трафика в сети и определила базовые станции в Воронеже, на которые приходится наибольшая нагрузка. Самой «качающей» стала базовая станция в районе Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Нагрузка на этот технический объект выросла на 68% по сравнению с апрелем.

В июне абоненты Tele2 стали больше времени проводить в центре Воронежа. Горожане постепенно начали возвращаться в деловые части города и посещать торговые центры. Так, значительно выросло потребление интернет-трафика на Московском проспекте. Например, через базовую станцию, которая позволяет быть на связи посетителям ТРЦ «Московский проспект», проходит на 44% больше трафика в сравнении с апрелем. Рядом с ТЦ «Галерея Чижова» также зафиксирован существенный прирост – 25%. Однако наибольший всплеск активности интернет-пользователей в сети Tele2 пришелся на объект связи, расположенный в районе площади Ленина: в июне количество скачанных гигабайтов здесь увеличилось более чем в 1,5 раза. Базовая станция, обслуживающая Адмиралтейскую набережную, также оказалась одной из самых востребованных у горожан, объем используемого в этом районе интернета вырос на 58%.

В начале периода всеобщей самоизоляции интернет-трафик в сети Tele2 из центра города переместился в спальные районы, однако сейчас показатели стабилизируются. Спрос на гигабайты в жилых секторах постепенно снижается, в среднем потребление трафика там сократилось на 9% по сравнению с апрелем.

ИСТОЧНИК KP.RU