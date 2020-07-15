В Воронеже разрыв отношений с девушкой мужчина отметил поджогом ее квартиры

В один из мартовских вечеров совсем не романтично закончились отношения 37-летней девушки и 38-летнего мужчины. Разошлись они совсем не интеллигентно – между ними случилась бурная размолвка. Она случилась в доме женщины на улице 232 Стрелковой Дивизии в микрорайоне Придонской. Отвергнутый мужчина в итоге настолько обиделся, что поджег бумагу, бросил ее на диван и ушел. В результате случился небольшой пожар, в котором, впрочем, никто не пострадал.

- Хозяйка квартиры написала заявление о поджоге в полицию. Мужчину на днях задержали в Семилукском районе. В отделе полиции он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Поджигателю грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, - рассказали в региональном ГУ МВД.