Стоит ли поторопиться с покупкой квартиры или подождать
В условиях адаптации к новым условиям, многие потенциальные покупатели жилья задаются этим вопросом. Мы попытались разобраться в дилемме с помощью экспертов
фото: Игорь Бугаев
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Внушительным аргументом в пользу скорейшей покупки, безусловно, является новая программа субсидирования ипотеки государством. Для покупателя она составит6,5% на весь срок кредита.Для сравнения, по программе льготной ипотеки для семей с детьми сниженный процент действует только 3 - 8 лет. Затем ставка возвращается к изначально предусмотренной банком. Причем, предложение распространяется на всех граждан России, а не на ограниченные категории (как военная ипотека, молодая семья).
ИСТОЧНИК KP.RU