Стоит ли поторопиться с покупкой квартиры или подождать

15 Июль 2020 2020-07-15T17:03:55+03:00

В условиях адаптации к новым условиям, многие потенциальные покупатели жилья задаются этим вопросом. Мы попытались разобраться в дилемме с помощью экспертов

Изменить размер текста: A A

Внушительным аргументом в пользу скорейшей покупки, безусловно, является новая программа субсидирования ипотеки государством. Для покупателя она составит6,5% на весь срок кредита.Для сравнения, по программе льготной ипотеки для семей с детьми сниженный процент действует только 3 - 8 лет. Затем ставка возвращается к изначально предусмотренной банком. Причем, предложение распространяется на всех граждан России, а не на ограниченные категории (как военная ипотека, молодая семья).

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU