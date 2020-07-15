2020-07-15T16:43:04+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина отдала на лечение «дальней родственницы» 100 тысяч рублей

Пенсионерку обманула мошенница
Юрий КОЗЛОВ
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Очередная афера, к сожалению, удалась бессовестной мошеннице. Негодяйка обманула 82-летнюю жительницу Ленинского района.

Пенсионерка возвращалась домой из магазина. К ней подошла незнакомая женщина. Она представилась дальней родственницей и сказала, что последний раз они встречались больше 20 лет назад. Потом аферистка заявила, что тяжело больна, и ей нужны большие деньги на лечение. Сердобольная пенсионерка сходила домой, взяла из сбережений 100 тысяч рублей. Потом вернулась к «родственнице» и отдала ей деньги. Только потом бабушка поняла, что ее обманули. Окончательно она это осознала, когда другие родные убедили, что ее «развела» мошенница.

- Всего 14 июля наши сотрудники зарегистрировали 18 сообщений о мошенничествах. Доверчивые люди лишились в общей сложности более 800 тысяч рублей. По всем фактам афер возбудили уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ «Кража» и «Мошенничество», - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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