2020-07-15T16:23:29+03:00
Общество

В Воронеже открылся еще один пункт ГИБДД, где можно оформить ДТП

В случае мелких аварий советуют делать так называемый «европротокол» [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Новый пункт оформления ДТП работает в доме № 7 на улице Антонова-Овсеенко.Новый пункт оформления ДТП работает в доме № 7 на улице Антонова-Овсеенко.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В ГИБДД сообщили об открытии еще одного пункта, где можно оформить ДТП. Ранее это можно было сделать в кабинете № 53 в здании на улице Обручева. Теперь открыли еще один пункт – на улице Антонова-Овсеенко в доме № 7.

14 июля услугами нового пункта воспользовались водители двух «ГАЗелей», которые слегка задели друг друга на улице Шишкова. Шоферы не стали загораживать дорогу, а сделали так называемый «европротокол»: составили схему ДТП и предоставили фотографии, съездив для этого на улицу Антонова-Овсеенко.

Советы о том, как лучше вести себя при мелких ДТП, чтобы не терять свое время и не навлекать на свою голову проклятия других участников движения, смотрите здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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