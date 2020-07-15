2020-07-15T16:12:48+03:00
Общество

Воронежцы пожаловались на заросли в «Роще сердца»

На карантине сквер «захватили» трава и кустарник
Елена ФЕДЯШЕВА
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Читатели «Комсомолки» после открытия парков с радостью устремились к местам отдыха. Но, к сожалению, не все из них оказались готовы к приему посетителей. Так, например, сквер «Роща сердца» предстал перед горожанами в заросшем виде. В подтверждение этих слов читатели прислали нам фотографии высокой травы на газонах и вдоль ограды, а также разросшихся до середины тротуара кустарников.

Фото читателя

Фото читателя

«Комсомолка» передала жалобу горожан в управу Коминтерновского района, на территории которой находится сквер. Там обещали направить заявку в районный комбинат благоустройства, чтобы коммунальщики навели порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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