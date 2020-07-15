В центре Воронежа столкнулись машины одной и той же службы доставки еды

15 Июль 2020 2020-07-15T16:03:10+03:00

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В 00.15 15 июля на перекрестке улиц Кольцовской и Свободы в Ленинском районе случилось необычное ДТП. Очевидец, разместивший фото аварии в паблике «Типичный Воронеж», сообщил, что в аварию попали две машины службы доставки еды «Доминос», специализирующейся, в основном на пицце. Один из автомобилей опрокинулся набок. По словам свидетеля аварии, позади стояла третья машина того же бренда. И тоже с повреждениями.

Однако в городском отделе пропаганды УГИБДД подтвердили только то, что у дома № 45 на улице Кольцовской столкнулись две «Лады-Гранты». Причем в ДТП никто не пострадал.

Две машины доставки еды попали в аварию на перекрестке улиц Кольцовской и Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU