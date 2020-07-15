В Воронеже три сотрудника соцзащиты, оформлявших коммунальные субсидии своим знакомым, лишились работы

15 Июль 2020 2020-07-15T15:47:50+03:00

Группа расхищала бюджет на протяжении трех лет Фото: из архива «КП»

Их уволили по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия

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Продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудников управления соцзащиты Левобережного района Воронежа, которых подозревают в групповом мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее прокуратура установила, что несколько должностных лиц данного управления на протяжении трех лет оформляли субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на подставных лиц – бывших коллег и знакомых, не имевших права на получение субсидий, обналичивали деньги, которые впоследствии тратили на личные нужды.

В деле фигурируют больше двух десятков подставных лиц, участвовавших в расхищении бюджета. Общий ущерб оценили в 11 миллионов рублей.

А пока идет разбирательство прокуратура потребовала уволить виновных должностных лиц. В итоге три сотрудника лишились работы с формулировкой «в связи с утратой доверия».

ИСТОЧНИК KP.RU