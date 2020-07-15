На одной из главных улиц Воронежа забил «гейзер»

15 Июль 2020 2020-07-15T15:15:11+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» разместили видео того, как на одном из участков улицы Моисеева забил «гейзер». Горячие струи от непонятного источника взлетали на небольшую высоту и растекались по дороге.

Сотрудники «Квадры», обычно отвечающие за горячее водоснабжение, от участка открестились: заявили, что на нем их линий нет. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии:

- Случилась неполадка в запорной арматуре тепловой камеры на сетях, принадлежащих КБХА. Специалисты этой организации перекрыли воду, так что небольшой фонтан сейчас уже не бьет, и проводят ремонт.

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"Гейзер" на улице Моисеева.

ИСТОЧНИК KP.RU