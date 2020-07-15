2020-07-15T15:15:11+03:00
Происшествия

На одной из главных улиц Воронежа забил «гейзер»

Случилось это прямо на дороге [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Фонтан забил из-за повреждений запорной арматуры на тепловой камере.Фонтан забил из-за повреждений запорной арматуры на тепловой камере.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В паблике «Типичный Воронеж» разместили видео того, как на одном из участков улицы Моисеева забил «гейзер». Горячие струи от непонятного источника взлетали на небольшую высоту и растекались по дороге.

Сотрудники «Квадры», обычно отвечающие за горячее водоснабжение, от участка открестились: заявили, что на нем их линий нет. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии:

- Случилась неполадка в запорной арматуре тепловой камеры на сетях, принадлежащих КБХА. Специалисты этой организации перекрыли воду, так что небольшой фонтан сейчас уже не бьет, и проводят ремонт.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

"Гейзер" на улице Моисеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области директор сельхозпредприятия похитил из казны 5 миллионов рублей
Воронежские абоненты Tele2 возвращаются в центр города
В Воронеже разрыв отношений с девушкой мужчина отметил поджогом ее квартиры
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке
Стоит ли поторопиться с покупкой квартиры или подождать
В Воронеже женщина отдала на лечение «дальней родственницы» 100 тысяч рублей
В Воронеже открылся еще один пункт ГИБДД, где можно оформить ДТП
Воронежцы пожаловались на заросли в «Роще сердца»
В центре Воронежа столкнулись машины одной и той же службы доставки еды
В Воронеже три сотрудника соцзащиты, оформлявших коммунальные субсидии своим знакомым, лишились работы
В Воронеже за попытку мошенничества будут судить и.о. начальника следствия транспортной полиции
На одной из главных улиц Воронежа забил «гейзер»
Больше ста пациентов с коронавирусом прошли курсы лечение барокамерой
В Воронеже сократили места для пациентов с коронавирусом еще в трех медучреждениях
На модернизацию уличного освещения в районах Воронежской области направили дополнительно 46,7 млн руб
В Воронеже ветер свалил деревья во дворе школы и на детском пляже
Воронежский ресторан могут наказать за слова «самые-самые» в рекламе
В Воронеже наказали водителя, протаранившего две машины и сбежавшего с места ДТП
В Воронежской области пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб его пассажир
Воронежцы жалуются, что с контейнерных площадок перестали вывозить пластик
Под Воронежем вор рыл землянки, чтобы прятать вещи, украденные с дач
В Воронеже топ-менеджеру одного из банков продлили срок ареста
Инспекторы ГИБДД помогли воронежскому водителю быстро отвезти ребенка в больницу