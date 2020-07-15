Больше ста пациентов с коронавирусом прошли курсы лечение барокамерой

15 Июль 2020 2020-07-15T15:06:50+03:00

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Пациентов с диагнозом «коронавирус» в Воронеже уже больше месяца лечат с помощью метода гипербарической оксигенации (ГБО) – в барокамере. Такие сеансы позволяют насытить кровь больного кислородом и не допустить ухудшения его состояния вплоть до перевода на ИВЛ. Этот способ применяют в ОКБ №1 и в больнице «Электроника», где специально сформировали две бригады специалистов в составе врача, медсестры и санитарки.

- В работе одновременно находятся пять барокамер в двух барозалах, - рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Благодаря этому за шестичасовую смену удается проводить до 20-ти баросеансов. А с 24 июня специалисты отделения ГБО начали работать в две смены, включая выходные дни.

На лечение в барокамере пациента направляет лечащий врач совместно с врачами отделения ГБО. Курс предполагает проведение 5-10 сеансов по 60 минут. На 16 июля больше ста пациентам провели 400 лечебных баросеансов. Усучшение состояния больного происходит уже к пятому сеансу. Улучшается дыхание, снижается температура, повышается показатель насыщения крови кислородом.

ИСТОЧНИК KP.RU