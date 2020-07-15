2020-07-15T14:32:00+03:00
Происшествия

В Воронеже ветер свалил деревья во дворе школы и на детском пляже

К счастью, никто не пострадал
Юрий КОЗЛОВ
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Дерево перегородило пешеходную дорожку.Дерево перегородило пешеходную дорожку.Фото: "Типичный Воронеж".
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Усилившийся ветер 14 июля привел к трем ЧП. Последствия двух из них устраняют до сих пор.

В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото упавшего большого дерева. Автор поста утверждает, что оно рухнуло во дворе школы № 70 на улице Космонавтов Советского района. На фото видно, что дерево перегородило пешеходную дорожку.

В управлении ГО и ЧС Воронежа сообщили, что их специалисты не устраняли последствия этого ЧП, так как не было заявки. И предположили, что администрация школы обратилась в другую организацию. В то же время выразили уверенность, что если бы во время ЧП были пострадавшие, им бы сообщили.

В ГО и ЧС Воронежа рассказали об еще двух схожих ЧП. На детском пляже в Боровом на улице Степанова убирают расщепившуюся ветку ивы. Еще одно происшествие случилось на улице Революции 1905 года в Центральном районе. Там с дерева обломилась ветка.

15 июля, хотя ветер достаточно сильный, деревьев, по сведениям ГО и ЧС, пока не падало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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