Воронежский ресторан могут наказать за слова «самые-самые» в рекламе

15 Июль 2020 2020-07-15T14:21:44+03:00

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Ресторану «Блинчик» грозит крупный штраф за нарушение закона о рекламе. Управление антимонопольной службы обнаружило его в рекламе, расположенной на фасаде здания в самом центре Воронежа – на площади Ленина,11: «Самая добрая команда/…/ Самые вкусные блинчики/…/».

- В рассматриваемой рекламе для характеристики объектов рекламирования использованы слова «самые», «самая» без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и которое имеет объективное подтверждение, - отметили в ведомстве.

Антимонопольщики усмотрели в этом есть признаки недобросовестной конкуренции. В отношении компании возбудили административное дело, рассмотрение которого назначено на 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU