2020-07-15T13:59:10+03:00
Происшествия

В Воронеже наказали водителя, протаранившего две машины и сбежавшего с места ДТП

Авария случилась вечером 13 июля [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Водителя, устроившего ДТП, выдала его машина.Водителя, устроившего ДТП, выдала его машина.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Воронежские полицейские нашли водителя, устроившего ДТП, случившееся около 20.30 13 июля у дома № 95 на улице Федора Тютчева в микрорайоне Боровое. В это время некая машина врезалась в припаркованные автомобили «Фольксваген Каравелла» и «Хендай Солярис». Водитель, сделавший это, скрылся.

Вскоре в соседнем дворе у дома № 93/3 по той же улице стражи порядка обнаружили черный «Вольво» с поврежденным крылом. 36-летний водитель машины признался, что попал в ДТП, и сильно испугался, так как это была его первая серьезная авария. Потому и уехал.

Правое крыло "Вольво" сильно повреждено. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Правое крыло "Вольво" сильно повреждено.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- На водителя возбудили административное дело по части 2 статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». 14 июля по решению Железнодорожного районного суда его лишили прав на год, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области директор сельхозпредприятия похитил из казны 5 миллионов рублей
Воронежские абоненты Tele2 возвращаются в центр города
В Воронеже разрыв отношений с девушкой мужчина отметил поджогом ее квартиры
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке
Стоит ли поторопиться с покупкой квартиры или подождать
В Воронеже женщина отдала на лечение «дальней родственницы» 100 тысяч рублей
В Воронеже открылся еще один пункт ГИБДД, где можно оформить ДТП
Воронежцы пожаловались на заросли в «Роще сердца»
В центре Воронежа столкнулись машины одной и той же службы доставки еды
В Воронеже три сотрудника соцзащиты, оформлявших коммунальные субсидии своим знакомым, лишились работы
В Воронеже за попытку мошенничества будут судить и.о. начальника следствия транспортной полиции
На одной из главных улиц Воронежа забил «гейзер»
Больше ста пациентов с коронавирусом прошли курсы лечение барокамерой
В Воронеже сократили места для пациентов с коронавирусом еще в трех медучреждениях
На модернизацию уличного освещения в районах Воронежской области направили дополнительно 46,7 млн руб
В Воронеже ветер свалил деревья во дворе школы и на детском пляже
Воронежский ресторан могут наказать за слова «самые-самые» в рекламе
В Воронеже наказали водителя, протаранившего две машины и сбежавшего с места ДТП
В Воронежской области пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб его пассажир
Воронежцы жалуются, что с контейнерных площадок перестали вывозить пластик
Под Воронежем вор рыл землянки, чтобы прятать вещи, украденные с дач
В Воронеже топ-менеджеру одного из банков продлили срок ареста
Инспекторы ГИБДД помогли воронежскому водителю быстро отвезти ребенка в больницу