В Воронеже наказали водителя, протаранившего две машины и сбежавшего с места ДТП

15 Июль 2020 2020-07-15T13:59:10+03:00

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Воронежские полицейские нашли водителя, устроившего ДТП, случившееся около 20.30 13 июля у дома № 95 на улице Федора Тютчева в микрорайоне Боровое. В это время некая машина врезалась в припаркованные автомобили «Фольксваген Каравелла» и «Хендай Солярис». Водитель, сделавший это, скрылся.

Вскоре в соседнем дворе у дома № 93/3 по той же улице стражи порядка обнаружили черный «Вольво» с поврежденным крылом. 36-летний водитель машины признался, что попал в ДТП, и сильно испугался, так как это была его первая серьезная авария. Потому и уехал.

Правое крыло "Вольво" сильно повреждено.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- На водителя возбудили административное дело по части 2 статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». 14 июля по решению Железнодорожного районного суда его лишили прав на год, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU