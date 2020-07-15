В Воронежской области пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб его пассажир

15 Июль 2020 2020-07-15T13:43:10+03:00

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Во вторник, 14 июля, в 23.20 ДТП в Таловском районе закончилось смертью пассажира «Жигулей».

- 47-летний мужчина ехал на «шестерке» по участку дороги между селами Александровка и Никольское. На ее 33 километре он не справился с управлением. «Жигули» улетели вправо – в кювет. Машина опрокинулась на крышу. Пассажир «шестерки», ровесник водителя, от тяжелых травм погиб на месте. По предварительным данным, в момент ДТП водитель был пьян. Наши сотрудники проводят проверку, в ходе которой продолжают выяснять обстоятельства аварии, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Водитель чудом выжил, пассажир погиб.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU