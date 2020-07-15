2020-07-15T12:57:11+03:00
Общество

Воронежцы жалуются, что с контейнерных площадок перестали вывозить пластик

Сетки давно переполнились, а где-то их убрали вовсе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жители воронежских многоэтажек обратили внимание, что сетки для сбора ПЭТ-тары стали вывозить с перебоями. Кое-где рядом с переполненными емкостями для сбора пластика образовались свалки из бутылок. По некоторым адресам ранее установленные сетки неожиданно убрали. И это при том, что горожане только-только стали осваивать азы раздельного сбора отходов.

«Комсомолка» связалась с региональным оператором по сбору и вывозу ТКО ОАО «Экотехнологии». Вот, что нам рассказал представитель компании:

- Раньше сетки для сбора пластика на контейнерных площадках устанавливала частная компания, но потом от этого отказалась. Теперь эту задачу выполняем только мы, и соответственно устанавливаем наши сетки. Вероятно, на тех площадках, где образовались свалки пластика, остались сетки старого подрядчика.

Для установки новых сеток в «Экотехнологиях» посоветовали обратиться в свою УК, а жителям частного сектора – в управу района и оформить соответствующую заявку. То же самое надо сделать и в случае переполнения сетки, не принадлежащей региональному оператору. А вот заявку на вывоз пластика из емкостей «Экотехнологий» можно оставить по телефону 202-88-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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