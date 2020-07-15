Под Воронежем вор рыл землянки, чтобы прятать вещи, украденные с дач

15 Июль 2020 2020-07-15T12:50:19+03:00

Он попался и теперь отправится в тюрьму на четыре года

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В Рамонском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в серии краж с дач.

Молодой вор орудовал с декабря 2018-го по декабрь 2019 года. Когда кончался дачный сезон, он через окна залезал внутрь домиков. Там забирал все, что имело хоть какую-то цену: продукты, алкоголь, инструменты, одежду, бытовую технику. Всего он стащил вещи на сумму более 110 тысяч рублей.

Часть похищенного добра мужчина прятал в выкопанных им землянках. Делал он их с таким расчетом, чтобы там даже можно было жить. Возможно, держал в уме переход на подпольное положение. Но попался раньше, чем заподозрил опасность.

Мужчину уличили в 17 преступлениях, подпадающих под две статьи УК, карающих за кражи. В итоге суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU