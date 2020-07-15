2020-07-15T11:28:53+03:00
Звезды

В Воронеже готовят выставку автора памятника Славы

Работы Федора Сушкова представят землякам осенью
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Наследница коллекции известного воронежского художника, скульптора и архитектора Федора Сушкова Анна Сушкова осенью представит землякам выставку его работ.

Федор Сушков окончил Воронежское художественное училище, был участником Великой Отечественной войны.

Работал в станковой и монументальной скульптуре. Знаковые произведения: «Бюст Ф. Дзержинского» (1955), «Материнство» (1967), «Солнышко мое» (1967). В Воронеже выполнил мемориальный комплекс «Памятник Славы» на Задонском шоссе (1967), мемориальный комплекс на площади Победы (1968–1975), памятный знак «Самолет Покрышкина» в Юго-Западном микрорайоне (1975).

Художник сделал декоративно-скульптурные композиции для Дворца имени 50-летия Октября, научно-исследовательских институтов механического и электромеханического заводов. Монументальные скульптуры работы Сушкова установлены в Нововоронеже, Верхнем Мамоне. С 1990-х годов Федор Сушков работал преимущественно в живописи и создал ряд произведений на библейские сюжеты, которые стали участниками многочисленных выставок и биеннале искусство по всему миру.

Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Федор Сушков - почетный гражданин Воронежской области (2005).

Выставка Федора Сушкова откроется в сентябре в выставочном зале на ул. Кирова, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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